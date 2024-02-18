Англія

Форвард Ліверпуля відзначився черговим досягненням.

Ліверпуль напередодні обіграв Борнмут у гостьовому матчі двадцять п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Брентфорд — Ліверпуль 1:4 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Нападник "червоних" Мохамед Салах з’явився на полі на 44 хвилині замість травмованого Діогу Жоти, а вже в другому таймі відзначився голом на 68 хвилині та результативною передачею на Алексіса Мак Аллістера на 55.

Ці дві результативні дії допомогли єгиптянину підкорити чергове рідкісне досягнення для англійського "елітного" дивізіону.

Салах віддавав бодай одну гольову передачу та забивав бодай один гол у рамках одного матчу чемпіонату вже 30 разів.

Таким чином він потрапив до четвірки найкращих нападників за цим показником, на рівні з Вейном Руні (36), Т’єррі Анрі (32) та Аланом Ширером (31).

У наступному турі Ліверпуль прийматиме Лутон Таун.