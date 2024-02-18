Манчестер Юнайтед здобув п'яту перемогу поспіль. Команда Еріка тен Гага здолала Лутон (2:1) у 25-му турі в англійській Прем'єр-лізі. 
Починаючи з 28 січня манкуніанці виграли всі п'ять матчів у чемпіонаті та Кубку Англії. Такої серії у них не було з січня 2023 року.
У 2024 році Манчестер Юнайтед не зазнав жодної поразки — 6 перемог і нічия. 24 лютого він зустрінеться з Фулгемом. 
У поточному сезоні Манчестер Юнайтед розташувався на шостій сходинці в АПЛ: в активі клубу 44 очки після 25 турів. 