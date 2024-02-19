Англія

Останнім часом "орли" не вражали.

Лондонський Крістал Пелес звільнив з посади головного тренера 76-річного Роя Годжсона. Про це повідомляє офіційний сайт "орлів".

"Цей клуб особливий. Він дуже багато важить для мене і відіграв велику роль у моєму футбольному житті. Я повністю насолоджувався своїм перебуванням тут протягом шести сезонів. Однак я розумію, що, враховуючи недавні обставини, клубу зараз, можливо, буде розумно планувати наперед", — заявив англійський фахівець після свого звільнення.

Роя Годжсона повинен замінити колишній головний тренер Вольфсбурга та Айнтрахта Олівер Гласнер, який наразі перебуває без клубу.

Годжсон очолював Крістал Пелес з 2017 року з короткою перервою на роботу у Вотфорді. Загалом клуб під керівництвом досвідченого тренера зіграв рівно 200 матчів, у яких 66 разів переміг, 46 поєдинків звів унічию та 88 зустрічей програв.

В рамках 25-го туру АПЛ, Крістал Пелес відправиться до Ліверпуля на гру проти місцевого Евертона. Матч відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.