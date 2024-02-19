Англія

Чергові втрати "червоних".

Півзахисники Ліверпуля Кертіс Джонс та Діогу Жота не приймуть участі у фінальному матчі Кубка англійської ліги з лондонським Челсі. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, португалець та англієць не встигають відновитися від отриманих травм до дня фінального матчу. Також "червоним" на Вемблі не допоможуть захисник Трент Александер-Арнольд та півзахисник Домінік Собослаї.

Фінальний двобій між Челсі та Ліверпулем відбудеться 25 лютого, о 17:00 за київським часом.