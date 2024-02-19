Англія

Досить несподіваний вибір від бельгійця.

Колишній вінгер Челсі Еден Азар назвав Гаеля Какута найкращим молодим талантом, з яким він коли-небудь грав.

"Єдиний, на чию гру я говорив "вау!", — Гаель Какута. Ми говоримо про талант. Какута, безумовно, номер один. Талант. Я маю на увазі талант. Вау.

Я думаю, зараз це легко сказати, він занадто рано вирушив у Челсі. Йому було 16, коли він поїхав із Франції в "Челсі", розумієте? І цей крок у 16 років — величезний крок", — сказав Азар у подкасті Джона Обі Мікела.

За шість років Какута провів лише 16 матчів за основну команду Челсі, не забивши жодного гола, а частіше був по орендах.