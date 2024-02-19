Англія

Зміни у менеджменті "сорок".

Ден Ешворт покидає посаду спортивного директора англійського Ньюкасла. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

Генеральний директор "сорок" Даррен Ілз підтвердив відхід 52-річного функціонера.

"Ми розчаровані тим, що Ден Ешворт вирішив піти. Однак наша захоплююча подорож не закінчується – процес найму нового спортивного директора розпочнеться негайно", — наводить слова Ілза Фабриціо Романо.

Зазначається, що Ешворт повинен приєднатися до Манчетер Юнайтед на посаду спортивного директора.