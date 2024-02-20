Англія

Іспанець зробив таке висловлювання ще в грудні 2022 року.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вибачився перед півзахисником Вест Гема Калвіном Філліпсом за слова про зайву вагу гравця після його повернення з чемпіонату світу в Катарі.

Філліпс сказав, що ці коментарі сильно вдарили по його впевненості.

"Мені дуже шкода. Я прошу в нього вибачення. Мені дуже шкода.

Я поговорив із ним про це. Я ніколи раніше не говорив про це тут перед ЗМІ, не поспілкувавшись із гравцем", — сказав Гвардіола.

Філліпс зіграв лише шість матчів за Манчестер Сіті з моменту переходу за 45 мільйонів фунтів із Лідса в червні 2022 року. У січні його віддали в оренду Вест Гему.