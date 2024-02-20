Англія

Англійський центрбек "синіх" висловився про майбутній фінал Карабао Кап проти Ліверпуля.

У рамках фіналу поточного розіграшу Кубка англійської ліги лондонський Челсі зустрінеться з Ліверпулем.

Центральний захисник "синіх" Леві Колвілл поділився очікуваннями від майбутнього вирішального протистояння з мерсісайдцями на Вемблі.

"Фінал має велике значення. Ще в академії нас навчали, що Челсі — це клуб для переможців. Це частина нашої філософії. Тому ми повинні піти туди і зробити все, щоб перемогти. Це те, чого я очікую від себе, це те, що я очікую як гравець Челсі.

Я пам'ятаю, як ходив на Вемблі дивитися матч Челсі проти Тоттенгема. Це смішно, ми справді грали з молодіжною командою "шпор" того дня на їхньому тренувальному полі, а потім поїхали прямо на стадіон, щоб подивитися на першу команду.

Це щось нереальне перебувати зараз в стані підготовки до фіналу разом із Челсі. Це благословення, і всі розуміють, що ми маємо робити. Ми повинні піти туди, триматися разом і виступати найкращим чином", — цитує слова Леві Колвілла офіційний сайт Челсі.

Фінальний матч Кубка ліги-2023/24 між Челсі та Ліверпулем відбудеться у неділю, 25 лютого, о 17:00 за київським часом.