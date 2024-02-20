Англія

Норвезькому форварду "містян" до цього дня не вдавалося забити лише Брентфорду.

Ерлінг Голанд у матчі з Брентфордом, Getty Images

Ерлінг Голанд у матчі з Брентфордом, Getty Images

У рамках перенесеного матчу 18-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на власному полі здобув непросту перемогу над Брентфордом із рахунком 1:0.

Автором єдиного та переможного для "містян" гола на 71-ій хвилині матчу став зірковий нападник Ерлінг Голанд, який знайшов момент на контратаці та успішно реалізував вихід віч-на-віч.

Таким чином, 23-річний норвезький форвард поставив останню галочку в списку команд АПЛ, проти яких він грав та за сумісністю їм забивав.

Брентфорд був останньою командою Прем'єр-ліги, якій Голанду не вдавалося забити аж до цього вечора.