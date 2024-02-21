Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 20 лютого 2024 року, 21:30.

Манчестер Сіті в перенесеному домашньому матчі 20 туру англійської Прем’єр-ліги на своєму полі обіграв Брентфорд (1:0).

Не дивлячись на повну перевагу над суперниками, команда Хосепа Гвардіола в цьому протистоянні обмежилась лише одним результативним ударом.

Його автором став Ерлінг Голанд на заключному етапі гри, завдяки чому норвежець установив історичне досягнення.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Брентфорд у матчі 20 туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:







Манчестер Сіті — Брентфорд 1:0

Гол: Голанд, 71

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Діаш, Аканджі — Родрі — Сілва, Бобб (Доку, 61), Альварес (Ковачич, 89), Фоден — Голанд

Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Мі — Роерслев (Годдос, 89), Оньєка (Дамсгор, 89), Нергор, Янельт (Єнсен, 78), Регілон — Тоуні, Вісса (Мопе, 68)

Попередження: Стоунз, Вокер — Мі, Вісса, Тоуні, Флеккен.