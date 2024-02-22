Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 21 лютого 2024 року, 21:30.
Ліверпуль — Лутон Таун, Getty Images
22 лютого 2024, 07:25
Ліверпуль у домашньому матчі 26 туру англійської Прем’єр-ліги на своєму полі обіграв Лутон (4:1).
"Капелюшники" сміливо розпочали цю гру й доволі швидко отримали за це винагороду у вигляді забитого м’яча.
Однак Ліверпуль, який витратив перший тайм на те, аби надломити хід протистояння, після перерви виглядав настільки впевнено, що не залишив суперника жодного шансу, забивши одразу чотири м’ячі у відповідь.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Лутон Таун у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Ліверпуль — Лутон Таун 4:1
Голи: ван Дейк, 56, Гакпо, 58, Діас, 71, Елліотт, 90 — Огбене, 13
Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Робертсон, 68), Кванса, ван Дейк, Гомес — Мак Аллістер (Макконнелл, 89), Ендо, Гравенберх — Елліотт, Гакпо, Діас (Деннс, 89)
Лутон Таун: Камінські — Менгі, Ошо, Белл — Огбене, Самбі Локонга (Раддок Мпанзу, 46), Барклі, Дауті (Каборе, 75) — Морріс, Вудроу (Таунсенд, 58), Чонг
Попередження: Гомес — Дауті, Вудроу, Барклі, Кабор.