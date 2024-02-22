Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 21 лютого 2024 року, 21:30.

Ліверпуль у домашньому матчі 26 туру англійської Прем’єр-ліги на своєму полі обіграв Лутон (4:1).

"Капелюшники" сміливо розпочали цю гру й доволі швидко отримали за це винагороду у вигляді забитого м’яча.

Однак Ліверпуль, який витратив перший тайм на те, аби надломити хід протистояння, після перерви виглядав настільки впевнено, що не залишив суперника жодного шансу, забивши одразу чотири м’ячі у відповідь.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Лутон Таун у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Ліверпуль — Лутон Таун 4:1

Голи: ван Дейк, 56, Гакпо, 58, Діас, 71, Елліотт, 90 — Огбене, 13

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Робертсон, 68), Кванса, ван Дейк, Гомес — Мак Аллістер (Макконнелл, 89), Ендо, Гравенберх — Елліотт, Гакпо, Діас (Деннс, 89)

Лутон Таун: Камінські — Менгі, Ошо, Белл — Огбене, Самбі Локонга (Раддок Мпанзу, 46), Барклі, Дауті (Каборе, 75) — Морріс, Вудроу (Таунсенд, 58), Чонг

Попередження: Гомес — Дауті, Вудроу, Барклі, Кабор.