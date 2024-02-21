Англія

Команда Юргена Клоппа пропустила в першому таймі, проте змогла здобути три очки після перерви.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль приймав Лутон Таун на Енфілді.

Рахунок у матчі було відкрито на користь гостей вже на 12-ій хвилині завдяки зусиллям Чідозі Огбене.

Втім, незважаючи на програний перший тайм, команді Юргена Клоппа вдалося за короткий період часу перевернути хід протистояння на свою користь.

Спочатку на 56-ій хвилині Вірджил ван Дейк зрівняв рахунок, а вже через дві хвилини Коді Гакпо вивів Ліверпуль вперед — в обох епізодах асистами відзначився Алексіс Мак Аллістер.

Після цього голи Луїса Діаса та Гарві Елліотта зняли усі питання щодо підсумкового результату, а фінальний свисток зафіксував перемогу Ліверпуля з рахунком 4:1.

Ліверпуль — Лутон Таун 4:1

Голи: ван Дейк, 56, Гакпо, 58, Діас, 71, Елліотт, 90 - Огбене, 13

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Робертсон, 68), Кванса, ван Дейк, Гомес — Мак Аллістер (Макконнелл, 89), Ендо, Гравенберх — Елліотт, Гакпо, Діас (Деннс, 89)

Лутон Таун: Камінські — Менгі, Ошо, Белл — Огбене, Самбі Локонга (Раддок Мпанзу, 46), Барклі, Дауті (Каборе, 75) — Морріс, Вудроу (Таунсенд, 58), Чонг

Попередження: Гомес — Дауті, Вудроу, Барклі, Кабор