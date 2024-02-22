На нас чекає запеклий двобій.
Клопп, Getty Images
22 лютого 2024, 11:22
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від фінального матчу Кубка англійської ліги проти лондонського Челсі. Цитує німця Фабриціо Романо.
"Ми не є фаворитами у матчі з Челсі. Відколи ми грали з лондонцями востаннє, вони значно вдосконалили свій футбол. Впевнений, це буде непростий матч.
Фінальні двобої — це завжди щось особливе та незрівнянне. Я впевнений, що це буде дивовижний матч", — заявив Клопп.
Фінал Кубка англійської ліги між Челсі та Ліверпулем відбудеться 25 лютого, о 17:00 за київським часом.