Останнім часом данець демонстрував потужну гру.
Гойлунд, Getty Images
23 лютого 2024, 16:25
Данський нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд через травму пропустить найближчі матчі своєї команди. Про це повідомляє офіційний сайт "манкуніанців".
Повідомляється, що футболіст буде відсутній протягом двох-трьох тижнів. У 21-річного форварда виявлено м'язову травму.
Цього сезону расмус Гойлунд відіграв за МЮ 30 матчів, забив 13 голів та віддав 2 результативні передачі.
Раніше на Football.ua вийшов спеціальний матеріал присвячений позитивним змінам у грі Гойлунда.