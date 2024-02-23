Англія

Останнім часом данець демонстрував потужну гру.

Данський нападник Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд через травму пропустить найближчі матчі своєї команди. Про це повідомляє офіційний сайт "манкуніанців".

Повідомляється, що футболіст буде відсутній протягом двох-трьох тижнів. У 21-річного форварда виявлено м'язову травму.

Цього сезону расмус Гойлунд відіграв за МЮ 30 матчів, забив 13 голів та віддав 2 результативні передачі.

Раніше на Football.ua вийшов спеціальний матеріал присвячений позитивним змінам у грі Гойлунда.