Англія

Football.ua пропонує вашій увазі матеріал, в якому пояснюються причини результативності нападника в останніх матчах.

Завершальний удар Расмуса Гойлунда у матчі проти Астон Вілли, можливо, виглядав просто, але для тих, хто стежить за його кар'єрою, він став яскравим прикладом змін, які відбуваються у його стилі гри за Манчестер Юнайтед. У той момент, коли м'яч опинився на землі після скидання Гаррі Магвайра, данець виявив неймовірний спокій та впевненість, надіславши ігровий снаряд поміж ніг Еміліано Мартінеса. Його швидка реакція та правильне ухвалення рішення в умовах високого напруження свідчать про те, з якою впевненістю він грає зараз.

У листопаді, у матчі проти Лутон Таун, Гойлунд припустився великої помилки на цій же відстані від воріт. Тоді він пробив на силу замість точності й м'яч влучив у воротаря Томаша Камінскі. У неділю проти Вілли його рішення показало явний прогрес у мисленні. Говорити, що голи породжують голи, буде зайвим спрощенням, але Гойлунд, на думку людей, які працюють із ним, поступово стає лідером Юнайтед. Це почуття долученості дозволяє йому більше довіряти своєму таланту. Додамо до цього, що він став другим наймолодшим гравцем, який забив голи у шести матчах поспіль в АПЛ.

Також йому допомагає розвиток взаєморозуміння та довіри з партнерами по команді. Гол у ворота Вілли став результатом добре відпрацьованого розіграшу: Бруно Фернандеш подав кутовий, Магвайр виграв повітряне єдиноборство, а Гойлунд, бувши спиною до Фернандеша і воріт, уважно стежив за Магвайром і миттєво розвернувся, щоб зайняти вдалу позицію всередині штрафної.

У віці 20 років, щойно приєднавшись до великого клубу, він розпочав сезон із повагою до своїх партнерів і, можливо, надто скромно ставився до нестачі передач. Тепер він має свій голос — досить згадати момент, коли Алехандро Гарначо отримав порцію критики за егоїзм у матчі з Ньюпортом.

Для того, щоб адаптуватися до гри в Прем'єр-лізі, потрібен деякий час. Расмус Гойлунд почав свій шлях у Манчестер Юнайтед аналогічно тому, як він зробив це в Аталанті після переходу з австрійської вищої ліги до Серії А. Данець зміг розкритися та почав забивати у внутрішніх змаганнях лише згодом. Ще одним важливим фактором його успішної гри в Англії є фізична форма — попри те, що він пропустив передсезонну підготовку через проблеми зі спиною, Гойлунд знаходиться у чудових кондиціях.

[Читайте також] "Пекельний пес": шлях Гойлунда від резервіста Копенгагена до шаленого трансферу в МЮ за 1,5 року

Аталанта була в курсі, що продасть його минулого літа і тому не включала в заявку на товариські матчі. Крім того, до підписання контракту з Юнайтед медичне обстеження виявило ознаки можливого стресового перелому одного з дисків. Хоча такі проблеми не є рідкістю серед футболістів, англійський клуб провів додаткові тести, переконавшись у стані Гойлунда. Вторинне обстеження в Лондоні підтвердило його готовність, але дебют було відкладено для запобігання можливим травмам.

З моменту виходу на поле у своєму першому матчі проти Арсеналу Гойлунд пропустив лише два матчі через пошкодження. Він розпочинав кожну гру в Лізі чемпіонів в старті та грав повні 90 хвилин у своїх останніх п'яти матчах. Після матчів він активно відновлюється в тренувальному центрі, інвестуючи значний час у свій фізичний стан.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Робін ван Персі, який проходив курси навчання у клубі, провів довгу розмову з Гойлундом у Каррінгтоні. Поради від настільки досвідченого гравця також роблять свій внесок у розвиток Расмуса. Гойлунд має тісні стосунки з партнером по збірній Данії Крістіаном Еріксеном та іншим скандинавом Віктором Лінделофом, які опікуються гравцем.

Його також порівнюють з Ерлінгом Голандом, і попри те, що його сім голів у поточному сезоні Прем'єр-ліги суттєво поступаються 17 голам нападника Манчестер Сіті, відсоток реалізації ударів схожий. Показник результативності Гойлунда становить 19,2 відсотка, тоді як у Голанда – 23,9 відсотка. Ерік тен Гаг працює над тим, щоб Расмус частіше опинявся у небезпечних зонах для ударів, тому цей показник має зростати.

Статистика Гойлунда говорить про високий потенціал гравця, хоч й обсяг даних для аналізу щодо нього обмежений. Його енергійний стиль переходу в атаку, точні удари та розумні рухи у штрафному майданчику — всі ключові ознаки здатності забивати голи. Проте цифри, які свідчать про його стабільність у завершенні, так і не змогли підтвердитись упродовж тривалого часу.

Аналізуючи його виступи за останні два сезони, ми можемо взяти середню кількість забитих голів та очікуваних голів без урахування пенальті (xG) за 900 хвилин (приблизно за 10 матчів). Це допомагає візуалізувати, як результативність Гойлунда пов'язана з якістю створюваних для нього шансів. Стабільна червона лінія вказує, що він має приблизно однаковий рівень якісних моментів протягом сезону, але синя лінія, що коливається вгору і вниз, наголошує, що він все ще нестабільний у реалізації своїх шансів.

Різкий рух догори синьої лінії свідчить про те, що Гойлунд покращив рівень реалізації після невдалого відрізка в першій половині сезону. Дві карти ударів нижче ще раз ілюструють коливання його результативності. Данець не зміг забити у перших 14 іграх, маючи 3,1 xG…

... а друга показує його останні п'ять ігор (не включаючи матч проти Лутона), у яких він реалізував п'ять із восьми своїх можливостей для ударів, при цьому йому випадали якісніші моменти з близької відстані.

Якщо розглянути іншу вибірку, з моменту переходу в Аталанту Гойлунд забив 14 голів при 14,8 xG. Навіть із помітними коливаннями він реалізовує свої моменти так добре, як і повинен будь-який нападник високого рівня.

Впевненість у реалізації зазвичай супроводжується впевненістю в інших елементах гри. Наприклад, ще в листопаді, у матчі проти Лутон Таун, Гойлунд продемонстрував чудові дії, щоб отримати свій шанс. Його вмілі рухи дозволили уникнути опіки Тедена Менгі у центральній зоні, де він спочатку спробував прорватись на дальню штангу, а потім миттєво змістився вперед в іншому напрямку, випередивши центрального захисника у той момент, коли Маркус Решфорд готувався до паса. Хоча подача була трохи незручною та на рівні стегна, Гойлунд не зміг реалізувати момент, знаходячись на відстані 3,4 метра.

В матчі з Віллою данець забив з відстані 3,9 метра.

Підвищення результативності Гойлунда зменшило побоювання, що проблема пов'язана з його навичками. У всякому разі, це доводить, що Юнайтед повинен продовжувати забезпечувати Гойлунда м'ячами, поки він перебуває у хорошій формі. Як видно із зображення нижче, Гойлунд не отримав достатньо якісних передач від флангових нападників цього сезону, що було важливим фактором для його кількості голів в Аталанті. Адемола Лукман віддав данцю три результативні передачі минулого сезону, а Жеремі Бога і Давіде Дзаппакоста зробили свій внесок з іншого флангу.

У порівнянні з іншими нападниками АПЛ у Гойлунда виділяються два статистичні показники. Серед футболістів, які зіграли не менше 900 хвилин і завдали 25 або більше ударів по воротах станом на 16 лютого, він посідав 72 місце за кількістю виконаних ударів (у середньому близько 1,7 за гру), але третє по xG на удар із показником 0,21. Іншими словами, для основного нападника команди Прем'єр-ліги Гойлунд робить порівняно мало ударів, але ті, які він завдає, мають високу середню якість. Він добре вибирає позицію і зі зростанням кількості створюваних для нього моментів, може сильно додати в результативності.

Переклад матеріалу The Athletic.