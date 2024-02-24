Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 26-го туру чемпіонату Англії, який пройде 24 лютого і розпочнеться о 22:00.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Ньюкасл Юнайтед, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 24 ЛЮТОГО, 22:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Лондонський Арсенал повертається до матчів чемпіонату Англії після вельми несподіваної гостьової поразки від Порту в першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 0:1, яка перервала переможну серію підопічних Мікеля Артети з п'яти поєдинків поспіль. З урахуванням того, що "каноніри" в Португалії не завдали жодного удару в площину воріт суперника, можна зробити припущення, що першочерговим планом було обійтися "малою кров'ю" напередодні матчу з Ньюкаслом, але футбол часом не прощає такого підходу — як підсумок, неймовірний гол Галено фактично в заключні миті протистояння.

Тим не менш, якщо не враховувати Лігу чемпіонів та інші турніри, Арсенал залишається непереможним в АПЛ у 2024 році і зберігає свою переможну серію з п'яти матчів у внутрішній першості. Абстрагуючись від невдачі з Порту посеред тижня, останнім часом "каноніри" катком проходили по своїм суперникам і змогли повернутися в чемпіонську гонку після заслуженої перемоги над прямим конкурентом в особі Ліверпуля. До того ж були шість "сухих" голів у гостях у Вест Гема і п'ять "сухих" — у гостях у Бернлі, але права на помилку у гравців Арсеналу зараз немає, якщо вони хочуть зберігати щільність на вершині турнірної таблиці.

Ньюкасл Юнайтед, у свою чергу, дуже далекий від свого ж успіху зразка минулого сезону. Наразі "сороки" навіть і не мріють про Лігу чемпіонів та потрапляння до топ-4 турнірної таблиці АПЛ, проте вони продовжують боротися за єврокубкову зону і, можливо, навіть тріумф у Кубку Англії, хоча на цьому етапі говорити про це все ж ще занадо зарано.

Причини нестабільності та спаду в результатах підопічних Едді Гау цілком очевидні. Головна з цих причин — безліч травм важливих виконавців, серед яких також варто згадати тривалу дискваліфікацію Сандро Тоналі, якої точно ніхто не чекав на Сент-Джеймс Парк. І поки що з обмеженим набором футболістів "сорокам" вдавалося останнім часом регулярно набирати очки, але практично завжди це відбувалося зі скрипом і, як то кажуть, "на характері".