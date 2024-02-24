Football.ua представляє прев'ю до матчу 26-го туру чемпіонату Англії, який пройде 24 лютого і розпочнеться о 22:00.
Арсенал — Ньюкасл, getty images
24 лютого 2024, 07:45
У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Ньюкасл Юнайтед, яке пройде на Емірейтс Стедіум.
[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ
СУБОТА, 24 ЛЮТОГО, 22:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Лондонський Арсенал повертається до матчів чемпіонату Англії після вельми несподіваної гостьової поразки від Порту в першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 0:1, яка перервала переможну серію підопічних Мікеля Артети з п'яти поєдинків поспіль. З урахуванням того, що "каноніри" в Португалії не завдали жодного удару в площину воріт суперника, можна зробити припущення, що першочерговим планом було обійтися "малою кров'ю" напередодні матчу з Ньюкаслом, але футбол часом не прощає такого підходу — як підсумок, неймовірний гол Галено фактично в заключні миті протистояння.
Тим не менш, якщо не враховувати Лігу чемпіонів та інші турніри, Арсенал залишається непереможним в АПЛ у 2024 році і зберігає свою переможну серію з п'яти матчів у внутрішній першості. Абстрагуючись від невдачі з Порту посеред тижня, останнім часом "каноніри" катком проходили по своїм суперникам і змогли повернутися в чемпіонську гонку після заслуженої перемоги над прямим конкурентом в особі Ліверпуля. До того ж були шість "сухих" голів у гостях у Вест Гема і п'ять "сухих" — у гостях у Бернлі, але права на помилку у гравців Арсеналу зараз немає, якщо вони хочуть зберігати щільність на вершині турнірної таблиці.
Ньюкасл Юнайтед, у свою чергу, дуже далекий від свого ж успіху зразка минулого сезону. Наразі "сороки" навіть і не мріють про Лігу чемпіонів та потрапляння до топ-4 турнірної таблиці АПЛ, проте вони продовжують боротися за єврокубкову зону і, можливо, навіть тріумф у Кубку Англії, хоча на цьому етапі говорити про це все ж ще занадо зарано.
Причини нестабільності та спаду в результатах підопічних Едді Гау цілком очевидні. Головна з цих причин — безліч травм важливих виконавців, серед яких також варто згадати тривалу дискваліфікацію Сандро Тоналі, якої точно ніхто не чекав на Сент-Джеймс Парк. І поки що з обмеженим набором футболістів "сорокам" вдавалося останнім часом регулярно набирати очки, але практично завжди це відбувалося зі скрипом і, як то кажуть, "на характері".
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,37, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 8,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,50.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Томіясу — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Мартінеллі
Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Бруно Гімараес, Майлі — Альмірон, Гордон, Барнс
Не зіграють: Тімбер, Зінченко — Жоелінтон, Поуп, Таргетт, Андерсон, Віллок, Вілсон, Тоналі
Під питанням: Жезус, Томіясу, Парті — Ісак, Мерфі
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прогноз 2:0