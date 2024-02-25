Англія

Football.ua представляє прев'ю до фінального матчу Кубка англійської ліги-2023/24, який пройде 25 лютого і розпочнеться о 17:00.

У рамках фіналу Кубка англійської ліги сезону-2023/24 на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Ліверпулем, яке традиційно пройде на столичному Вембі.

НЕДІЛЯ, 25 ЛЮТОГО, 17:00. ВЕМБЛІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Незважаючи на свою нестабільність, кризу та місцями безідейність упродовж нинішньої кампанії, навіть такий непередбачуваний лондонський Челсі має можливість виграти трофей у дебютному сезоні Маурісіо Почеттіно. Так, звичайно, Кубок англійської ліги – це не АПЛ чи Ліга чемпіонів, та й загалом цей турнір чомусь деякі вболівальники часом взагалі не сприймають всерйоз. Але таке ставлення до Карабао Кап, як показує практика, зберігається рівно до того моменту, поки твоя улюблена команда не дійде до фіналу або взагалі його не виграє. Тоді вже це стає чи не найбільш престижним трофеєм! (P. S. хвилинка гіперполізації).

Факт непередбачуваності Челсі — це історія не зі знаком "плюс". Підопічні Маурісіо Почеттіно можуть спокійно провалитися від А до Я або страждати проти суперників класом нижче, але варто відзначити ще одну важливу деталь: з іншого боку, "сині" протягом футбольного року свою найкращу гру переважно демонстрували якраз у матчах проти сильних суперників із "гучною вивіскою". Можна згадати обидві зустрічі з Манчестер Сіті в Прем'єр-лізі, нещодавню перемогу над Астон Віллою або поєдинки першого кола АПЛ з Арсеналом і Ліверпулем... Прикладів, які доводять вміння "пенсіонерів" налаштуватися саме на важливу зустріч, за такий короткий проміжок часу можна знайти предостатньо, що також не слід ігнорувати.

Ліверпуль до фінального поєдинку Кубка ліги на папері підходить як явний фаворит, що логічним чином пояснюється хорошими результатами команди Юргена Клоппа на тривалій дистанції та поточним лідерством у турнірній таблиці АПЛ. До того ж, остання зустріч з Челсі завершилася для мерсісайдців більш ніж впевненою перемогою з рахунком 4:1, але у розмовах щодо Ліверпуля у всіх є одне головне тривожне питання — і це не відхід Юргена Клоппа наприкінці сезону або нещодавня поразка прямому конкурентові в особі Арсеналу. Це банальні численні травми.

Дивлячись на лазарет "червоних", можна без особливих проблем знайти прізвища важливих виконавців. Чи вистачить наявних гравців Ліверпуля у фізичному плані на всю дистанцію сезону — гадати не будемо, покаже час, але поки що Клоппу вдається справлятися з усіма кадровими проблемами. До того ж, кому як не Челсі розповідати про численні травми, тому в даному аспекті наші фіналісти будуть плюс-мінус у рівних умовах. Тільки у лондонців ці травми більше схиляються до лінії оборони, а ось лазарет мерсісайдців може "похвалитися" своєю збалансованістю у всіх лініях.