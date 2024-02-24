Англія

Керманич Челсі завбачливо прокоментував суддівство перед фіналом Кубка ліги.

Лондонський Челсі незабаром зіграє фінальний матч Кубка англійської ліги проти Ліверпуля на Енфілді.

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно напередодні гри вирішив створити додатковий тиск на суддівську бригаду під час прес-конференції.

"Я не знаю, чи є додатковий тиск на Клоппа і Ліверпуль перед цією грою. Дійсно хороше запитання. Мені здається, що для Юргена це не тиск. У жодному разі. Можливо, це тиск для людей, які хочуть відсвяткувати черговий трофей із Ліверпулем, але не для нього.

Я думаю, що ми повинні бути готові змагатись за кожний епізод та шукати справедливості в кожному окремому рішенні. Коли ми грали проти Ліверпуля на Енфілді, я думаю, що занадто багато рішень… власне, жодне ключове рішення не було на нашу користь. Два пенальті, як мінімум, не були призначені. У всіх спірних моментах арбітри завжди обирали "червоний" колір. Я хочу, щоб до моєї команди ставились справедливо.

Звичайно, що ми будемо гучно святкувати цей потенційний успіх. Але я буду тоді першим, хто скаже, що Ліверпуль нині є дивовижним, а Клопп — один із найкращих тренерів у світі.

Але я думаю, що після мого останнього досвіду гри на Вемблі, усе, чого я хочу — це вийти на поле й не відчувати тиску. Зіграти на тому рівні, який вимагає фінал, і хай найкраща команда переможе. Але дійсно хочу не відчувати тиску з боку людей навколо.

Ліверпуль був кращим за нас на Енфілді, очевидно. Але перше рішення арбітра після п’яти хвилин — це мав бути пенальті. У другому таймі також мав був пенальті, коли сфолили проти Крістофера Нкунку. Якщо суперники кращі за нас, ми їх із цим вітаємо, але арбітри мають бути справедливими в кожному рішенні.

Чи хочемо ми зіпсувати можливе свято Ліверпулю? Ні, ми хочемо перемоги саме заради фанатів Челсі. Але, очевидно, що Ліверпуль також хоче виграти", — заявив аргентинський фахівець.

Матч Челсі — Ліверпуль відбудеться 25 лютого, о 17:00.