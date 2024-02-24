Керманич Челсі завбачливо прокоментував суддівство перед фіналом Кубка ліги.
Маурісіо Почеттіно, Getty Images
24 лютого 2024, 08:00
Лондонський Челсі незабаром зіграє фінальний матч Кубка англійської ліги проти Ліверпуля на Енфілді.
Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно напередодні гри вирішив створити додатковий тиск на суддівську бригаду під час прес-конференції.
"Я не знаю, чи є додатковий тиск на Клоппа і Ліверпуль перед цією грою. Дійсно хороше запитання. Мені здається, що для Юргена це не тиск. У жодному разі. Можливо, це тиск для людей, які хочуть відсвяткувати черговий трофей із Ліверпулем, але не для нього.
Я думаю, що ми повинні бути готові змагатись за кожний епізод та шукати справедливості в кожному окремому рішенні. Коли ми грали проти Ліверпуля на Енфілді, я думаю, що занадто багато рішень… власне, жодне ключове рішення не було на нашу користь. Два пенальті, як мінімум, не були призначені. У всіх спірних моментах арбітри завжди обирали "червоний" колір. Я хочу, щоб до моєї команди ставились справедливо.
Звичайно, що ми будемо гучно святкувати цей потенційний успіх. Але я буду тоді першим, хто скаже, що Ліверпуль нині є дивовижним, а Клопп — один із найкращих тренерів у світі.
Але я думаю, що після мого останнього досвіду гри на Вемблі, усе, чого я хочу — це вийти на поле й не відчувати тиску. Зіграти на тому рівні, який вимагає фінал, і хай найкраща команда переможе. Але дійсно хочу не відчувати тиску з боку людей навколо.
Ліверпуль був кращим за нас на Енфілді, очевидно. Але перше рішення арбітра після п’яти хвилин — це мав бути пенальті. У другому таймі також мав був пенальті, коли сфолили проти Крістофера Нкунку. Якщо суперники кращі за нас, ми їх із цим вітаємо, але арбітри мають бути справедливими в кожному рішенні.
Чи хочемо ми зіпсувати можливе свято Ліверпулю? Ні, ми хочемо перемоги саме заради фанатів Челсі. Але, очевидно, що Ліверпуль також хоче виграти", — заявив аргентинський фахівець.
Матч Челсі — Ліверпуль відбудеться 25 лютого, о 17:00.