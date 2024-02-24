Англія

Керманич упевнений, що в нього є план B.

Напередодні стало відомо, що данський нападник англійського Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд пропустить кілька найближчих тижнів через травму.

Очевидно, що найбільш популярним питанням до головного тренера "Червоних дияволів" на тлі появи цієї прикрої для його команди гри в контексті матчу проти лондонського Фулгема було саме наявність ресурсів для заміни травмованого виконавця.

Манчестер Юнайтед — Фулгем. Напередодні

"Гарначо теж забиває багато голів — сім цього сезону, здається. Маркус Рашфорд теж здатний це робити, але поки що забив лише п’ять. У наших останніх матчах передня лінія є абсолютною загрозою для суперників, бо вони просто забивають голи. Тож хіба тільки Расмусом ми обмежуємось?

Ні, це Гарначо, Рашфорд, Скотт Мактоміней. Той-таки Бруну може забивати. Що дає мені впевненість, так це те, що восени передня лінія майже не забивала, вони, якщо чесно, навіть не були загрозою для чужих воріт. Але зараз вони в дуже хорошій формі й постійно становлять загрозу.

Так, Гойлунд останнім часом був дуже важливим гравцем. Але чи був він головною людиною на полі? Я так не думаю.

Чому влітку не купили нападників? Із грошима не все так просто через обмеження фінансового фейрплей. Найскладніше завдання за таких умов — заповнити прогалини в нападі.

Тут усе просто. У нас є травмований Антоні Марсьяль у складі, він також отримує високу зарплатню в клубі. Якщо ми хочемо когось придбати, то маємо його викреслити із складу. Тому є всі аргументи для того, щоб цього не робити.

Це досить наївна думка — вважати, що нападника легко купити. Дуже наївна. Нападники коштують недешево, і коли у вас у команді вже є три нападники, а ви берете четвертого, це означає, що перспективи для інших стануть більш невизначеними", — заявив нідерландський фахівець.

Матч Манчестер Юнайтед — Фулгем відбудеться 24 лютого, о 17:00.