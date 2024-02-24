Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував ситуацію перед кубковим фіналом проти Челсі.

Ліверпуль незабаром зіграє фінальний матч Кубка англійської ліги проти лондонського Челсі на Вемблі.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп напередодні гри під час прес-конференції розповів про налаштування власної команди.

"Я хочу виграти матч у неділю, але не для себе й не для моєї шафи з трофеями. Це все для хлопців, для клубу і для людей навколо нас. Це набагато важливіше за мене, бо залишатиметься тут, коли я піду.

Те, що ми робимо зараз, — це пишемо чудову книгу. Ми вже її трохи написали й продовжуємо це робити, і коли я піду, ми закриємо цю книгу. Ми покладемо її на полицю, а тоді хтось інший прийде й напише іншу чудову книгу. У цьому полягає наша ідея.

Я нічого не залишу всередині себе, віддам абсолютно все до останньої краплі.

Так, у моїй книзі все ще є місце для деяких нових розділів. Але я не пишу резюме вже зараз, зовсім ні. Я на 100% зосереджений на тому, щоб спробувати створити кілька особливих спогадів на вершині того, що ми вже встигли зробити.

Ми подивимося, що ще можливо зробити, але основа, яку ми створили до цього часу, уже присутня — 60 балів у таблиці — це надзвичайно багато, якщо брати до уваги все те, що відбулось за цей час. І ми всі знаємо, що повинно бути 61 або 63, якби не фіаско з VAR у матчі з Тоттенгемом. Ми всі про це знаємо!

Але давайте продовжувати. "Червона" частина Вемблі повинна нас підбадьорити — це було б дуже приємно. Наша команда заслуговує на цей поштовх.

Святкування після гри проти Лутона? Іноді зі мною таке трапляється. Не те, щоб я це планував чи щось таке. Це була дійсно особлива гра, яку я ніколи не забуду й буду розповідати про неї своїм онукам. Це був чудовий виступ, у чудовій атмосфері, і саме тому після гри це сталось. Ви можете робити з моїх святкувань те, що хочете, але це просто емоції.

Я чув розмови про те, що Мікель Артета надмірно святкував перемогу над нами. Це точно не про мене. Кожен може робити що завгодно. Я не вигадав самостійно своє святкування, у мене немає на нього авторських прав, і я не хочу їх мати.

Ви просто робите те, що маєте робити для себе й своїх фанатів, а що про це думає зовнішній світ, мені, чесно кажучи, начхати. Це для нас і ні для кого іншого", — заявив німецький фахівець.

Матч Челсі — Ліверпуль відбудеться 25 лютого, о 17:00.