Півзахисник Ліверпуля прокоментував ситуацію перед кубковим фіналом проти Челсі.
Алексіс Мак Аллістер, Getty Images
24 лютого 2024, 10:12
Ліверпуль зіграє фінальний матч Кубка англійської ліги проти лондонського Челсі на Вемблі.
Півзахисник "червоних" Алексіс Мак Аллістер напередодні гри розповів про налаштування команди.
"Я безумовно хочу досягти більшого з цим клубом. Чемпіонат світу допоміг мені зрозуміти, що я дійсно хочу виграти якомога більше трофеїв, тому недільний матч — це велика нагода це зробити. Це те, чого я хотів, коли підписував контракт із клубом.
Це буде мій перший фінал у складі Ліверпуля, тож він стане чимось особливим для мене й команди. Ми не дуже багато думали про фінал, тому що у нас було багато ігор, зокрема матч проти Лутона був дуже напруженим, але тепер ми можемо подумати про гру на Вемблі й добре підготуватись.
Я дивлюся на свою медаль із чемпіонату світу ледь не щодня. Вона багато означає для мене й для країни в цілому. Це — найбільша перемога в житті футболіста, тому я дуже пишаюся цим і сподіваюсь, що наступного тижня медаль Кубка ліги також буде чимось, на що я дивитимуся щодня.
Я планую одного дня створити вдома маленький музей — кімнату, де будуть зібрані всі мої футбольні речі. У мене є копія Кубка світу, медаль і ще кілька трофеїв — наразі вони всі в безпечному місці, але я планую мати для них окреме місце, де я завжди зможу їх бачити.
Грати за Ліверпуль — це божевілля, тому що з першого дня тут я дійсно відчув зв’язок, якого не відчував у жодному іншому клубі. У інших клубах усе було пов’язано з часом, який був потрібен для того, щоб освоїтись. А тут із першого дня люди допомогли мені дуже добре влаштуватись.
Я дійсно відчуваю зв'язок з уболівальниками та клубом, і мені це дуже подобається. Це один з найбільших клубів у світі. Сподіваюся, я проведу тут багато років.
Я не очікую такої ж гри на Вемблі, як та, що ми нещодавно зіграли на Енфілді. У Челсі хороша команда, і в них було ще кілька додаткових днів для відновлення, у порівнянні з нами.
Кайседо? Перехід до Челсі — це його особисте рішення, і я б ніколи не став перешкоджати цьому. Це те, що він вибрав, і це абсолютно нормально. Із тих пір ми не спілкувались. Коли ми грали проти Челсі, я трохи поговорив із ним, але не у WhatsApp чи соціальних мережах.
Можливо, він трохи зачепив мене тим, що сталося влітку, але це абсолютно нормально. Він чудовий гравець і дійсно хороший хлопець, тому я бажаю йому всього найкращого кожного дня його життя. Але не цієї неділі", — заявив аргентинський виконавець.
Матч Челсі — Ліверпуль відбудеться 25 лютого, о 17:00.