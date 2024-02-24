Англія

Півзахисник Ліверпуля прокоментував ситуацію перед кубковим фіналом проти Челсі.

Ліверпуль зіграє фінальний матч Кубка англійської ліги проти лондонського Челсі на Вемблі.

Півзахисник "червоних" Алексіс Мак Аллістер напередодні гри розповів про налаштування команди.

"Я безумовно хочу досягти більшого з цим клубом. Чемпіонат світу допоміг мені зрозуміти, що я дійсно хочу виграти якомога більше трофеїв, тому недільний матч — це велика нагода це зробити. Це те, чого я хотів, коли підписував контракт із клубом.

Це буде мій перший фінал у складі Ліверпуля, тож він стане чимось особливим для мене й команди. Ми не дуже багато думали про фінал, тому що у нас було багато ігор, зокрема матч проти Лутона був дуже напруженим, але тепер ми можемо подумати про гру на Вемблі й добре підготуватись.

Я дивлюся на свою медаль із чемпіонату світу ледь не щодня. Вона багато означає для мене й для країни в цілому. Це — найбільша перемога в житті футболіста, тому я дуже пишаюся цим і сподіваюсь, що наступного тижня медаль Кубка ліги також буде чимось, на що я дивитимуся щодня.

Я планую одного дня створити вдома маленький музей — кімнату, де будуть зібрані всі мої футбольні речі. У мене є копія Кубка світу, медаль і ще кілька трофеїв — наразі вони всі в безпечному місці, але я планую мати для них окреме місце, де я завжди зможу їх бачити.

Грати за Ліверпуль — це божевілля, тому що з першого дня тут я дійсно відчув зв’язок, якого не відчував у жодному іншому клубі. У інших клубах усе було пов’язано з часом, який був потрібен для того, щоб освоїтись. А тут із першого дня люди допомогли мені дуже добре влаштуватись.

Я дійсно відчуваю зв'язок з уболівальниками та клубом, і мені це дуже подобається. Це один з найбільших клубів у світі. Сподіваюся, я проведу тут багато років.

Я не очікую такої ж гри на Вемблі, як та, що ми нещодавно зіграли на Енфілді. У Челсі хороша команда, і в них було ще кілька додаткових днів для відновлення, у порівнянні з нами.

Кайседо? Перехід до Челсі — це його особисте рішення, і я б ніколи не став перешкоджати цьому. Це те, що він вибрав, і це абсолютно нормально. Із тих пір ми не спілкувались. Коли ми грали проти Челсі, я трохи поговорив із ним, але не у WhatsApp чи соціальних мережах.

Можливо, він трохи зачепив мене тим, що сталося влітку, але це абсолютно нормально. Він чудовий гравець і дійсно хороший хлопець, тому я бажаю йому всього найкращого кожного дня його життя. Але не цієї неділі", — заявив аргентинський виконавець.

Матч Челсі — Ліверпуль відбудеться 25 лютого, о 17:00.