Англія

Захисник Челсі прокоментував ситуацію перед кубковим фіналом проти Ліверпуля.

Лондонський Челсі зіграє фінальний матч Кубка англійської ліги проти Ліверпуля на Вемблі.

Захисник "синіх" Бен Чілвелл напередодні гри розповів про налаштування команди.

"Престиж Ліги чемпіонів, безумовно, вищий, але я б сказав, що здобути кубок ліги може виявитись більш цінним для сучасного Челсі, мабуть, важливіше з точки зору того, де зараз перебуває клуб.

Зараз ми маємо дуже молоду команду, у якої були злети і падіння цього сезону. Але це про те, як ми хочемо, щоб клуб рухався й розвивався надалі.

Це буде велика гра з багатьох причин. Протистояння поміж клубами, по-перше, а також те, що ми двічі програли Ліверпулю у двох останніх кубкових фіналах. Ми хочемо взяти реванш.

По-друге, це просто сам по собі великий трофей. Кожен хоче виграти великі трофеї. Це фінал Кубка на Вемблі. Для команди загалом, якщо ми зможемо отримати цей перший трофей у цьому циклі, це додасть впевненості, драйву та бажання здобувати ще більше кубків.

Звісно, кожен хоче брати участь у єврокубкових матчах. А в нашій молодій команді зараз є багато гравців, які ще взагалі не грали в справжній єврокубковий футбол.

Тому це буде ще один крок до зростання як колективу та набуття досвіду не лише гри в Європі, але й досвіду зіграти 50-55 ігор за сезон, що ми хочемо робити постійно.

Головна увага в неділю полягає в тому, щоб перемогти, а вже додатково ця цієї перемога дозволить нам отримати перепустку до міжнародного футболу на наступний сезон", — заявив англійський виконавець.

Матч Челсі — Ліверпуль відбудеться 25 лютого, о 17:00.