Захисник Челсі прокоментував ситуацію перед кубковим фіналом проти Ліверпуля.
Бен Чілвелл, Getty Images
24 лютого 2024, 11:28
Лондонський Челсі зіграє фінальний матч Кубка англійської ліги проти Ліверпуля на Вемблі.
Захисник "синіх" Бен Чілвелл напередодні гри розповів про налаштування команди.
"Престиж Ліги чемпіонів, безумовно, вищий, але я б сказав, що здобути кубок ліги може виявитись більш цінним для сучасного Челсі, мабуть, важливіше з точки зору того, де зараз перебуває клуб.
Зараз ми маємо дуже молоду команду, у якої були злети і падіння цього сезону. Але це про те, як ми хочемо, щоб клуб рухався й розвивався надалі.
Це буде велика гра з багатьох причин. Протистояння поміж клубами, по-перше, а також те, що ми двічі програли Ліверпулю у двох останніх кубкових фіналах. Ми хочемо взяти реванш.
По-друге, це просто сам по собі великий трофей. Кожен хоче виграти великі трофеї. Це фінал Кубка на Вемблі. Для команди загалом, якщо ми зможемо отримати цей перший трофей у цьому циклі, це додасть впевненості, драйву та бажання здобувати ще більше кубків.
Звісно, кожен хоче брати участь у єврокубкових матчах. А в нашій молодій команді зараз є багато гравців, які ще взагалі не грали в справжній єврокубковий футбол.
Тому це буде ще один крок до зростання як колективу та набуття досвіду не лише гри в Європі, але й досвіду зіграти 50-55 ігор за сезон, що ми хочемо робити постійно.
Головна увага в неділю полягає в тому, щоб перемогти, а вже додатково ця цієї перемога дозволить нам отримати перепустку до міжнародного футболу на наступний сезон", — заявив англійський виконавець.
Матч Челсі — Ліверпуль відбудеться 25 лютого, о 17:00.