Англія

"Канонірів" очікує важка дуель з "сороками".

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета поділився очікуваннями від матчу 26-го туру англійської Прем'єр-ліги з Ньюкаслом. Наводить слова іспанця Football London.

"Нам потрібна правильна реакція після поразки у грі з Порту. Ми хочемо створити необхідну атмосферу на стадіоні від самого початку зустрічі. Я прошу всіх прийти на матч і вболівати з повною віддачею. У нас справді хороше становище у Прем'єр-лізі.

Ми завжди хочемо грати краще. Ми можемо грати краще. Чим сильніше грає команда, тим потужніше реагує публіка.

На нас очікує важкий матч проти сильного суперника. Проти Ньюкасла завжди важко грати. Вони компактні та організовані в обороні, тому в фінальній третині нам доведеться дуже креативно попрацювати. Але зараза ми на тому етапі, коли в кожному матчі нам потрібна лише перемога", — заявив Артета.

Матч між лондонським Арсеналом та Ньюкаслом відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.