Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Брайтон та Евертон.

Брайтон та Евертон зіграють на полі стадіону Amex у рамках двадцять шостого туру англійської Прем'єр-ліги.

Роберто Де Дзербі, після розгрому Шеффілд Юнайтед (5:0), залучив до стартового складу Ігора на лівий фланг оборони, тоді як Гросс повернеться до опорної зони, а Фергюсон очолить атаку.

Шон Дайч, на тлі нічиєї проти Крістал Пелес (1:1), використав із перших хвилин Гаррісона на правому фланзі півзахисту, тоді як Віталій Миколенко зберіг своє місце на лівому фланзі оборони.

Брайтон: Вербрюгген — Лемпті, ван Геке, Данк, Ігор — Гросс, Гілмор — Адінгра, Буонанотте, Велбек — Фергюсон.

Запасні: Стіл, Велтман, Еступіньян, Вебстер, Балеба, Лаллана, Модер, Фаті, Енсісо.



Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гує, Гарнер, Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн.

Запасні: Вірджинія, Янг, Паттерсон, Кін, Коулман, Онана, Гант, Шерміті, Бету.



Гра Брайтон — Евертон почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.