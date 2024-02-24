Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 24 лютого 2024 року, 17:00.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на власному полі приймав лондонський Фулгем та зазнав поразки з рахунком 1:2.

Здавалося, що після забитого м'яча Келвіна Бессі "червоним дияволам" таки вдастся врятувати нічийний результат завдяки пізньому голу Гаррі Магвайра, проте Алекс Івобі вже у компенсований до другого тайму час зруйнував надії господарей на хоча б нічийний результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Фулгем у матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Манчестер Юнайтед - Фулгем 1:2

Голи: Магвайр, 89 - Бессі, 65, Івобі, 90+7

Манчестер Юнайтед: Онана — Лінделеф, Варан, Магвайр, Далот — Каземіро (Мактоміней, 53), Мейну (Діалло, 81) — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Форсон (Еріксен, 54)

Фулгем: Лено — Кастань, Бессі, Адарабіойо, Робінсон — Рід (Траоре, 76), Лукич — Вілсон (Діоп, 81), Перейра (Керні, 68), Івобі — Муніз

Попередження: Магвайр, Фернандеш — Адарабіойо, Перейра, Вілсон, Лено