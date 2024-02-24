Англія

Черговий невдалий день для підопічних Еріка тен Гага.

Фулгем перервав свою невдалу серію у матчах із Манчестер Юнайтед, здолавши його на Олд Траффорд у рамках 26 туру чемпіонату Англії-2023/24.

Манчестер Юнайтед — Фулгем 1:2 Відео голів та огляд матчу 24.02.2024

Серія лондонців без перемог над манкуніанцями у всіх турнірах тривала з 19 грудня 2009 року, протягом 18 поєдинків.

Тоді, у матчі 18-го туру АПЛ-2009/10, розгромну перемогу Фулгему принесли голи Денні Мерфі, Боббі Замори та Дам'єна Даффа.

Нагадаємо, звитягу у сьогоднішньому поєдинку підопічні Марку Сілви святкували завдяки голу Івобі у компенсований час.