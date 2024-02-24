Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Ньюкасл.

Лондонський Арсенал та Ньюкасл зіграють центральний матч двадцять шостого туру англійської Прем'єр-ліги на полі стадіону Емірейтс.

Мікель Артета, після поразки від португальського Порту (0:1), залучив до стартового складу Жоржиньо в трійці центральних півзахисників, тоді як Олександр Зінченко знову залишився поза заявкою.

Едді Гау, на тлі нічиєї проти Борнмута (2:2), використав із перших хвилин Лівраменто ліворуч у захисті, тоді як Ісак очолить атаку.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Райс, Жоржиньо — Сака, Гаверц, Мартінеллі.

Запасні: Рамсдейл, Суареш, Сміт-Роу, Вієйра, Ельнені, Жезус, Нкетіа, Троссар, Нельсон.



Ньюкасл: Каріус — Тріпп’єр, Шер, Ботман, Лівраменто — Лонгстафф, Гімараес, Майлі — Альмірон, Ісак, Гордон.

Запасні: Гіллеспі, Ласселс, Крафт, Голл, Берн, Рітчі, Барнс, Мерфі, Віллок.



Гра Арсенал — Ньюкасл почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.