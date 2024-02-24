Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Ньюкасл.
Олександр Зінченко, Getty Images
24 лютого 2024, 21:17
Лондонський Арсенал та Ньюкасл зіграють центральний матч двадцять шостого туру англійської Прем'єр-ліги на полі стадіону Емірейтс.
Мікель Артета, після поразки від португальського Порту (0:1), залучив до стартового складу Жоржиньо в трійці центральних півзахисників, тоді як Олександр Зінченко знову залишився поза заявкою.
Едді Гау, на тлі нічиєї проти Борнмута (2:2), використав із перших хвилин Лівраменто ліворуч у захисті, тоді як Ісак очолить атаку.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Райс, Жоржиньо — Сака, Гаверц, Мартінеллі.
Запасні: Рамсдейл, Суареш, Сміт-Роу, Вієйра, Ельнені, Жезус, Нкетіа, Троссар, Нельсон.
Ньюкасл: Каріус — Тріпп’єр, Шер, Ботман, Лівраменто — Лонгстафф, Гімараес, Майлі — Альмірон, Ісак, Гордон.
Запасні: Гіллеспі, Ласселс, Крафт, Голл, Берн, Рітчі, Барнс, Мерфі, Віллок.
Гра Арсенал — Ньюкасл почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.