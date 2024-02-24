Англія

Захисник дав свій коментар.

Гаррі Магвайр дав коментар після поразки Манчестер Юнайтед від Фулгема з рахунком 1:2

"Ми почали гру не найкращим чином. Перший тайм був доволі рівним, у нас були шанси, у них було кілька моментів, але коли ти граєш не на повну силу і все йде не так, як треба, треба не припускатися помилок.

Треба бути уважнішими на стандартах, і в перерві ми звертали увагу, що вони створюють загрозу в цьому аспекті, і вони забили на початку другого тайму, як ми й припускали.

Це розчаровує, і я думаю, що ми добре відреагували в останні 30 хвилин, навіть коли ми зрівняли рахунок, на полі була тільки одна команда, яка повинна була виграти матч.

Але врешті-решт ми виявилися наївними, кинувши вперед занадто багато сил, і пропустили в контратаці. Дуже прикро", — сказав Магвайр.

Зазначимо, що після 26 турів МЮ посідає шосте місце в АПЛ, маючи в активі 44 очки.