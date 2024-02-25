Англія

"Каноніри" набрали потужну ходу.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета підбив підсумки розгромної перемоги над Ньюкаслом (4:1) у грі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги. Цитує іспанця BBC.

"Я справді задоволений грою з Ньюкаслом. Хлопці зіграли по-справжньому добре, агресивно, і ми заслужили на перемогу в матчі.

У Ньюкасла багато ресурсів, щоби створювати проблеми суперникам, але ми продовжували домінувати, ми зберігали наш ритм. Сьогодні було приємно спостерігати за грою нашої команди.

Проти Порту ми діяли на своєму рівні лише при грі з м'ячем, але без нього – ні. Це був важливий урок, і з цих моментів можна багато чому навчитися", — сказав Артета.

Наразі Арсенал посідає третє місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на два пункти.