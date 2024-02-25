Англія

Важка перемога "містян".

Головний тренер Борнмуту Андоні Іраола прокоментував поразку своєї команди від Манчестер Сіті (0:1) у домашньому матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги. Наводить слова іспанця BBC.

"Навіть якщо вам вдається контролювати м'яч та тиснути на Манчестер Сіті, на полі треба діяти в деякі моменти нещадно.

Другий тайм був дуже хорошим у нашому виконанні, незважаючи на те, що ми пропустили. У другій половині, я думаю, вони страждали від нашого пресингу. Але досягти результату проти такого клубу дуже складно.

Ми добре захищалися, але, з іншого боку, ми не реалізовували моменти, які створювали. Я сподіваюся, що ми продовжимо грати з таким рівнем футболу та інтенсивності", — заявив іспанський фахівець.