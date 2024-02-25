Англія

Стали відомі склади команд на фінал Кубка Ліги.

В рамках фіналу Кубка ліги Челсі прийме на своєму полі Ліверпуль. Михайло Мудрик залишився в запасі, тоді як ліворуч зіграє Рахім Стерлінг.

В Ліверпуля в стартовому складі вийдуть Райян Гравенберх та Ендрю Робертсон.

Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Колвілл, Чілвелл — Кайседо, Фернандес — Палмер, Галлагер, Стерлінг — Джексон

Запасні: Санчес, Беттінеллі, Чалоба, Кукурелья, Гілкріст, Мудрик, Мадуеке, Нкунку

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон — Ендо, Мак Аллістер, Гравенберх — Елліотт, Діас, Гакпо

Запасні: Адріан, Гомес, Цимікас, Кванса, Кларк, Макконнелл, Ньйоні, Кумас

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 17:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.