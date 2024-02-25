Форвард має намір продовжити кар'єру в АПЛ.
ВІКТОР ОСІМГЕН, GETTY IMAGES
25 лютого 2024, 18:59
Віктор Осімген вирішив продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.
За інформацією журналіста Емануеле Каммарото, фаворитами в боротьбі за форварда Наполі є Челсі та ПСЖ — наголошується, що парижани бачать у нігерійці заміну Кіліану Мбаппе, який вирішив покинути клуб цього літа.
Однак сам Осімген схиляється до переходу в лондонський клуб.
Повідомляється, що Наполі розраховує отримати за Осімгена близько 130 млн євро, що відповідає сумі прописаних у його контракті відступних.
У нинішньому сезоні на рахунку Осімгена 8 голів і 2 асисти в 14 іграх Серії А.