Англія

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку від Ліверпуля у фіналі Кубка ліги.

Челсі поступився Ліверпулю у фіналі Кубка ліги (0:1), але попри поразку наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно вірить, що менеджмент клубу обрав вірний шлях розвитку.

"Я радий тому, як ми грали. Хлопці зробили гарну роботу.

Ми маємо багато молодих гравців, не можна порівнювати нас із Ліверпулем, навіть якщо й у них на полі було багато молодих футболістів.

Ми станемо сильнішими, ми віримо в наш проєкт. Подивимося, що чекатиме нас у майбутньому", – наводить слова Маурісіо Почеттіно журналіст Фабриціо Романо.

На Football.ua доступний огляд матчу Челсі — Ліверпуль.