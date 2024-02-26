Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та донецький Шахтар.

Олександрія та донецький Шахтар продовжуватимуть програму 18 туру української Прем'єр-ліги матчем на КСК Ніка.

Руслан Ротань використав із перших хвилин новачка Капмуша в центрі оборони, тоді як Михайленко та Калюжний повернулись до трикутника в центрі поля, а Калітвінцев зіграє праворуч в атаці.

Маріно Пушич, на тлі поразки від французького Марселя (1:3), залучив до стартового складу Бондаря та Педріньйо до лінії захисту, тоді як Кевін та Криськів розташуються в півзахисті.

Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський.

Запасні: Долгий, Кулаковський, Білошевський, Бєляєв, Скорко, Джевані, Смирний, Костишин, Шостак, Погорілий, Де, Єрмаков.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо — Бондаренко — Зубков, Криськів, Судаков, Кевін — Егіналду.

Запасні: Рудько, Траоре, Степаненко, Швед, Гочолеішвілі, Сікан, Азарові, Цуканов, Міроші, Назарина, Невертон, Ракіцький.



Гра Олександрія — Шахтар почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.