Іспанія

Канадський захисник Альфонсо Девіс готується приєднатись до мадридського клубу.

Реал Мадрид і Альфонсо Девіс досягли усної домовленості про перехід лівого захисника мюнхенської Баварії у 2024 або 2025 році. Про це пише The Athletic.

Клуб Ла Ліги на чолі з головним скаутом Джуні Калафатом і генеральним директором Хосе Анхелем Санчесом деякий час підтримував контакт з оточенням Девіса і просив його не продовжувати контракт з Баварією, який закінчується у 2025.

Протягом останніх тижнів відбулося кілька зустрічей, у тому числі одна особиста в Мадриді, що ще більше прискорило процес.

Реал готовий укласти угоду за ціною, нижчою від ринкової, цього літа — подібно до переходу Тоні Крооса у 2014 році — або наступного року, коли закінчиться контракт Девіса.

Попри інтерес з боку Барселони, а також клубів Англії, які стежили за ситуацією, на даному етапі Девіс віддає перевагу переходу в Мадрид.

Обидва клуби ще не почали переговори з чемпіонами Німеччини, які все ще намагаються переконати гравця продовжити контракт.

Навіть якщо Девіс не погодиться на продовження контракту, Баварія не хоче втрачати 23-річного гравця безплатно. В такому випадку мюнхенці намагатимуться виручити за Альфонсо максимальну суму. Трансфермаркт оцінює вартість гравця у 70 млн. євро.

Цього сезону, Альфонсо Девіс зіграв за Баварію 27 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.