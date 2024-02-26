Англія

Клуби з англійського чемпіонату розглядають можливість запрошення форварда збірної України.

Арсенал, Вест Гем і Ньюкасл цікавляться трансфером Артема Довбика - повідомляє журналіст Екрем Конур.

Також форварда можуть взяти представники Ла Ліги, Серії А та Бундесліги.

Наразі Артем є одним з найкращих бомбардирів у іспанському чемпіонаті. Контракт Довбика у Жироні розрахований до 2028 року.

Цього сезону 26-річний гравець провів 28 матчів в усіх можливих турнірах, забив 15 голів і віддав 7 асистів.