Англія

"Пенсіонери" знову без трофея.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно заявив, що його команді треба брати приклад з Ліверпуля. Його слова наводить Фабриціо Романо.

"Я пам'ятаю, що через три чи чотири роки після приходу до Ліверпуля Клоппа, команда програла у фіналі Ліги чемпіонів. Також вони поступалися у фіналі Лізі Європи, але незважаючи на це, вони продовжували вірити в проект доти, доки не досягли бажаного.

Ліверпуль — відмінний приклад. Якщо ми хочемо кинути виклик такій команді, як вони, то не варто засмучуватися через те, що ми не здобули трофей. Потрібно брати з них приклад віри, тому що віра — найголовніше у футболі", — сказав Почеттіно.