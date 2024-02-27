Англія

Англійські клуби стежать за італійським фахівцем.

Топ-клуби АПЛ зацікавлені в послугах головного тренера Інтера Сімоне Індзагі.

За інформацією Tuttosport, Манчестер Юнайтед, Челсі та Ліверпуль пильно стежать за успіхами 47-річного італійського фахівця, який цього року веде Інтер до 20-го Скудетто в історії клубу.

Індзагі пов'язаний контрактом з Інтером до червня 2025 року і заробляє 5,5 млн євро на рік без урахування бонусів. Гранди АПЛ готові платити Сімоне більше, в районі 8-9 млн євро на рік.

Нагадаємо, що Сімоне тренує Інтер із літа 2021 року.