Англійські клуби стежать за італійським фахівцем.
СІМОНЕ ІНДЗАГІ, GETTY IMAGES
27 лютого 2024, 11:39
Топ-клуби АПЛ зацікавлені в послугах головного тренера Інтера Сімоне Індзагі.
За інформацією Tuttosport, Манчестер Юнайтед, Челсі та Ліверпуль пильно стежать за успіхами 47-річного італійського фахівця, який цього року веде Інтер до 20-го Скудетто в історії клубу.
Індзагі пов'язаний контрактом з Інтером до червня 2025 року і заробляє 5,5 млн євро на рік без урахування бонусів. Гранди АПЛ готові платити Сімоне більше, в районі 8-9 млн євро на рік.
Нагадаємо, що Сімоне тренує Інтер із літа 2021 року.