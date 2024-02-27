Англія

У послугах 23-річного футболіста, як і раніше, зацікавлений Арсенал.

Керівництво Челсі розчароване в українському вінгері Михайлі Мудрику, якого минулої зими купили у Шахтаря.

Як повідомляє Fichajes, лондонський клуб розглядає варіант як з орендою, так і з повноцінним трансфером 23-річного футболіста.

У послугах Мудрика, як і раніше, зацікавлений Арсенал, який програв боротьбу за українця в січні 2023 року. Ще одним кандидатом на підписання гравця називають Ювентус.

У 19 матчах АПЛ Мудрик відзначився 3 голами і 3 асистами.