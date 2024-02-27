Англія

Коментар щодо свого відновлення від захисника.

Олександр Зінченко розповів щодо свого відновлення - цитує CS2 Maincast UA.

"Я сподіваюсь повернутись на поле дуже-дуже скоро, тому що зараз буде такий період, тому що будуть важливі ігри не тільки в клубі, але і за збірну. Сподіваюсь на швидке відновлення, я вже близький до цього".

Гравець збірної України мав пошкодження в матчі з Ліверпулем.

Цього сезону 27-річний гравець провів 27 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 2 асисти.