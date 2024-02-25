Англія

Команда Артети демонструє солідну гру.

Лондонський Арсенал знищив Ньюкасл (4:1) у матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги. "Каноніри" двічі відзначалися забити голами в кожному з таймів гри з "сороками".

За інформацією Opta, Арсенал став першою командою в історії АПЛ, яка зуміла забити по два голи або більше у семи поспіль таймах. Ця гольова серія стартувала у зустрічі з Ліверпулем (3:1), а потім продовжилася в іграх з Вест Гемом (6:0), Бернлі (5:0) та Ньюкаслом (4:1).

Наразі Арсенал посідає третє місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на два пункти.

Раніше головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував перемогу над Ньюкаслом.