Тренер задоволений виступами півзахисника у команді.
Ватару Ендо - Getty Images
27 лютого 2024, 16:56
Юрген Клопп розповів щодо нинішніх виступів Ватару Ендо у Ліверпулі - цитує офіційний сайт клубу.
"Я майже впевнений, що Ватару Ендо підпише ще один довгостроковий контракт з Ліверпулем. Йому може бути 31 за паспортом, але.. він машина".
У складі англійського клубу Ватару Ендо відправився зі Штутгарта минулого літа за 20 мільйонів євро.
Цього сезону 31-річний гравець провів 29 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист.