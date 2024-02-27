Англія

Тренер задоволений виступами півзахисника у команді.

Юрген Клопп розповів щодо нинішніх виступів Ватару Ендо у Ліверпулі - цитує офіційний сайт клубу.

"Я майже впевнений, що Ватару Ендо підпише ще один довгостроковий контракт з Ліверпулем. Йому може бути 31 за паспортом, але.. він машина".

У складі англійського клубу Ватару Ендо відправився зі Штутгарта минулого літа за 20 мільйонів євро.

Цього сезону 31-річний гравець провів 29 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист.