Англія

Відбулась розмова між головним тренером Баєра та керівництвом Ліверпуля.

Боси Ліверпуля зв'язалися з представниками тренера Баєра Хабі Алонсо, повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг.

Раніше із 42-річним фахівцем зв'язалася Баварія. Наразі мюнхенці та "червоні" – головні претенденти на іспанського фахівця.

У Баварії усвідомлюють, що отримати Хабі буде дуже складно, але він залишається пріоритетним кандидатом на заміну Томасу Тухелю.

Нагадаємо, наприкінці нинішнього сезону Юрген Клопп залишить Ліверпуль, а Баварія підтвердила, що розлучиться з Томасом Тухелем влітку 2024 року.