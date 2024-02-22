Відбулась розмова між головним тренером Баєра та керівництвом Ліверпуля.
ХАБІ АЛОНСО, GETTY IMAGES
22 лютого 2024, 14:56
Боси Ліверпуля зв'язалися з представниками тренера Баєра Хабі Алонсо, повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг.
Раніше із 42-річним фахівцем зв'язалася Баварія. Наразі мюнхенці та "червоні" – головні претенденти на іспанського фахівця.
У Баварії усвідомлюють, що отримати Хабі буде дуже складно, але він залишається пріоритетним кандидатом на заміну Томасу Тухелю.
Нагадаємо, наприкінці нинішнього сезону Юрген Клопп залишить Ліверпуль, а Баварія підтвердила, що розлучиться з Томасом Тухелем влітку 2024 року.