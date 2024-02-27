Англія

Українець допоміг своїй команді результативною дією.

Нападник Крістіан Шевченко допоміг Вотфорду U-17 дістатися фіналу Кубка ліги професійного розвитку.

Син легендарного Андрія Шевченка відзначився голом за "шершнів" у матчі півфіналу турніру проти Бернлі (2:0). На полі він провів 89 хвилин. У фіналі на Вотфорд чекає переможець пари Крю Александра — Флітвуд Таун.

Зазначимо, що головним тренером Вотфорда U-17 є Том Клеверлі, ексгравець Манчестер Юнайтед, самого Вотфорда і ще кількох клубів АПЛ і Чемпіоншипу.

Раніше повідомлялося, що 17-річний Крістіан Шевченко увійшов до резервного списку збірних України на 2024 рік.