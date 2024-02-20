Україна

Наразі українець виступає за юнацьку команду Вотфорда.

Міністерство молоді та спорту України опублікувало документ із затвердженими змінами у складах футбольних збірних на 2024 рік.

До списку футболістів команди U-19 потрапив Крістіан Шевченко, який є сином нового президента УАФ Андрія Шевченка.

Крістіан потрапив до резеврного списку збірної U-19, а його тренером вказано Дмитра Михайленка.

Наразі 17-річний українець виступає у складі юнацької команди Вотфорда в Англії.

Водночас до резервного списку юнацької збірної U-17, яку, як з'ясувалося, очолив Юрій Мороз, увійшов Роман Саленко — син колишнього гравця київського Динамо Олега Саленка, який нині виступає за Динамо U-19.

Також додамо, що в указі Міністерства датою народження Крістіана вказано 13 січня 2006 року, незважаючи на те, що він народився 10 листопада 2006 року.