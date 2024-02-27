Англія

Аргентинський фахівець висловився про можливе звільнення на тлі програного фіналу Кубка англійської ліги.

Після поразки в фінальному матчі Кубка англійської ліги від Ліверпуля у ЗМІ з'явилися чутки щодо початку "вирішального етапу" для Маурісіо Почеттіно та його можливого звільнення з посади головного тренера.

Аргентинський фахівець відповів на питання щодо того, чи отримає він ще час на виправлення ситуації в таборі "пенсіонерів", керівництво якого продовжує мріяти про повернення до єврокубків за підсумками цього сезону.

"Чи буде у мене ще час у Челсі? Це не від мене залежить. У нас дуже хороші стосунки з власниками та спортивними директорами. Рішення буде за ними. Це не рішення тренера", — цитує слова Маурісіо Почеттіно журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що керівництво Челсі розглядає Роберто Де Дзербі з Брайтона в якості нового головного тренера. Також серед потенційних кандидатів фігурувало ім'я Рубена Аморіма з лісабонського Спортінга.