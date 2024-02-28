Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 27 лютого 2024 року, 22:00.

Манчестер Сіті в гостьовому матчі 1/8 фіналу Кубка Англії здобув розгромну перемогу над Лутоном.

Це була гра двох зіркових виконавців "містян" — Кевіна де Брюйне та Ерлінга Голанда, тільки на спільному рахунку яких назбиралось дев’ять результативних дій. Бельгієць віддав чотири гольові передачі та допоміг у оформленні пента-трику норвежця.

І вже на додачу у воротах господарів відзначився Ковачич. Лутон при цьому намагався бути в грі до початку другого тайму, але потім облишив цю марну справу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лутон — Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Лутон Таун — Манчестер Сіті 2:6

Голи: Кларк, 45, 52 — Голанд, 3, 18, 41, 55, 58, Ковачич, 72

Лутон: Крул – Менгі, Берк, Белл (Джонсон 39) – Огбене (Хасіока 62), Кларк (Мпанзу 62), Барклі, Дауті – Морріс, Чонг – Вудроу (Таунсенд 56)

Ортега – Вокер, Стоунз (Бобб 77), Аканджі, Аке (Гомес 77) – Ковачич, Нунеш – Сілва (Льюїс 77), де Брюйне, Гріліш (Доку 38) – Голанд (Альварес 77)