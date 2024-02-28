Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 27 лютого 2024 року, 21:45.
Блекберн — Ньюкасл, Getty images
28 лютого 2024, 08:20
Ньюкасл у гостьовому матчі 1/8 фіналу Кубка Англії здобув перемогу над Блекберном у серії пенальті.
Протистояння поміж командами з Чемпіоншипу та АПЛ відповідно вийшло доволі напруженим та завершилось пізніми голами в основний час.
У овертаймах натомість відзначитись нікому не вдалось, тож довелось пробивати пенальті.
У лотереї господарі відзначились похибками на першому й останньому ударі основної частини, тоді як гості схибили "зусиллями" Барнса тільки на другій спробі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Блекберн — Ньюкасл у 1/8 фіналу Кубка Англії-2023/24:
Блекберн — Ньюкасл 1:1 (пен. 3:4)
Голи: Смодіч, 79 — Гордон, 71
Блекберн: Пірс — Хаєм, Макфадзін (Коуметіо, 72), Уортон — Бріттен, Баклі (Гарет, 64), Моран (Аярі, 63), Крісен — Долан (Маркендей, 64), Галлагер (Сігурдссон, 46) — Смодіч
Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр, Ласеллс, Шер, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Віллок (Майлі, 62) — Мерфі (Альмірон, 62), Ісак (Барнс, 62), Гордон
Попередження: Моран, Крісен, Аярі — Ласселс, Лонгстаф.