Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 27 лютого 2024 року, 21:45.

Ньюкасл у гостьовому матчі 1/8 фіналу Кубка Англії здобув перемогу над Блекберном у серії пенальті.

Протистояння поміж командами з Чемпіоншипу та АПЛ відповідно вийшло доволі напруженим та завершилось пізніми голами в основний час.

У овертаймах натомість відзначитись нікому не вдалось, тож довелось пробивати пенальті.

У лотереї господарі відзначились похибками на першому й останньому ударі основної частини, тоді як гості схибили "зусиллями" Барнса тільки на другій спробі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Блекберн — Ньюкасл у 1/8 фіналу Кубка Англії-2023/24:

Блекберн — Ньюкасл 1:1 (пен. 3:4)

Голи: Смодіч, 79 — Гордон, 71

Блекберн: Пірс — Хаєм, Макфадзін (Коуметіо, 72), Уортон — Бріттен, Баклі (Гарет, 64), Моран (Аярі, 63), Крісен — Долан (Маркендей, 64), Галлагер (Сігурдссон, 46) — Смодіч

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр, Ласеллс, Шер, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Віллок (Майлі, 62) — Мерфі (Альмірон, 62), Ісак (Барнс, 62), Гордон

Попередження: Моран, Крісен, Аярі — Ласселс, Лонгстаф.