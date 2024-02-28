Англія

"Сороки" у дуже непростому протистоянні таки здолали представника Чемпіоншипу.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії Ньюкасл Юнайтед вирушив у гості до Блекберн Роверс, який є представником другої половини турнірної таблиці Чемпіоншипу.

На 71-ій хвилині "сороки" повели у рахунку завдяки голу Ентоні Гордона, проте "бродягам" вдалося доволі швидко повернути паритет на табло після реалізованому моменту у виконанні Семмі Смодіча.

Як в основний час, так і в додатковий командам визначити сильнішого не вдалося, тому володаря перепустки до чвертьфіналу найстарішого футбольного турніру визначала післяматчева серія пенальті, в якій більш успішними виявилися саме гравці

Блекберн — Ньюкасл 1:1 (пен. 3:4)

Голи: Смодіч, 79 — Гордон, 71

Блекберн: Пірс — Хаєм, Макфадзін (Коуметіо, 72), Уортон — Бріттен, Баклі (Гарет, 64), Моран (Аярі, 63), Крісен — Долан (Маркендей, 64), Галлагер (Сігурдссон, 46) — Смодіч

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр, Ласеллс, Шер, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Віллок (Майлі, 62) — Мерфі (Альмірон, 62), Ісак (Барнс, 62), Гордон

Попередження: Моран