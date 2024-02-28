Англія

Керманич Челсі прокоментував стан атмосфери в роздягальні його команди.

Лондонський Челсі програв фінальний поєдинок за Кубок англійської ліги Ліверпулю на полі стадіону Вемблі в додатковий час.

Челсі — Ліверпуль 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка англійської ліги

Після завершення гри на головного тренера "синіх" Маурісіо Почеттіно знову було спрямовано чимало критики, тож він учергове був змушений відбиватись від побажань "якнайскорішого звільнення".

"Поруч зі мною працюють хороші люди, найкращий тренерський штаб. Із персоналом клубу, після восьми місяців спільної роботи, ми побудували дуже міцний зв’язок. Коли гравці дійсно вірять у те, як ми працюємо, то просто потрібен час. Але через кілька місяців люди все одно будуть вам казати: "Ой, щось занадто довго. Ой, чому це так, а це — так?".

Наразі задоволення гравців від участі в проєкті полягає в тому, що вони кажуть: "Так, ми обрали правильний шлях". Проблема в тому, що нам потрібен час і терпіння, щоб вигравати ігри. І ще нам потрібне терпіння від власників, щоб дати можливість цьому проєкту продовжувати рух уперед.

Я відчуваю їхню підтримку. Я не можу вам брехати. Коли я піднімався сходами на Вемблі, я був дуже засмучений. Ледь не плакав. Але потім на базі я побачив Бехдада Егбалі, побачив Тодда Боелі, і потиснув їм обом руки. Пізніше я отримав від них СМС. Дуже, дуже приємне СМС. Потім я зустрівся з Бехдадом окремо через дві години, далеко від Вемблі.

Він був дуже відвертим. Розчарований, як і всі, але задоволений виступом команди впродовж 90 хвилин. Проте він і сам розумів, що ми не зможемо втримати цю енергію ще й у додатковий час. Я думаю, що ці люди досить розумні в футбольному плані, аби це зрозуміти.

Критика від Гарі Невілла? Так він із Манчестер Юнайтед, тому й хотів, щоб Ліверпуль програв. Але цього, на жаль, не сталось", — заявив аргентинський фахівець.

У цьому сезоні лондонський Челсі не бере участі в єврокубках, поступився в фіналі Кубка ліги, перебуває на стадії 1/8 фіналу Кубка Англії в очікуванні на матч проти Лідса та посідає одинадцяту сходинку в чемпіонаті.